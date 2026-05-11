GÜÇHAN turbofan motoru Türkiye'nin en güçlü motoru olacak

Türkiye, savunma sanayiindeki yerli teknoloji hamlelerine bir yenisini daha eklerken, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen GÜÇHAN turbofan sistemi; yüksek itki kapasitesi, gelişmiş mühendislik altyapısı ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Milli seyir füzeleri, İHA’lar ve geleceğin hava platformlarında kullanılması hedeflenen proje, Türkiye’nin gökyüzündeki bağımsızlık hedefinde kritik rol oynayacak. A Haber'de GÜÇHAN'ın özellikleri masaya yatırılırken Doç. Dr. Kemal Olçar’ın "Neredeyse F-35’i uçuracak seviyede" sözleriyle dışa bağımlıkta sorun olarak ortaya çıkan motor ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti.