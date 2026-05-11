Yunanistan İsrail ile birlikte ordu mu kuruyor?

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, ülke tarihinin en güçlü ordusunu kurduklarını iddia ederek Türkiye’yi hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu. Ekonomik krizle boğuşmasına rağmen borç ve kredilerle silahlanma yarışına giren Atina yönetimi, İsrail ile kurulan stratejik iş birliği ve 200 uçaklık yeni hava filosu planıyla bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Atina’nın silahlanma çılgınlığının detaylarını ve Yunan medyasında büyük yankı uyandıran analizi aktardı.