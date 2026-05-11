Bakan Bayraktar: Yeni doğal gaz santrali 2,5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 850 megavat kapasiteli ENKA Kırklareli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin açılışını gerçekleştirdi. Tesisle ilgili bilgi veren Bakan Bayraktar, “Yıllık yaklaşık 7 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip bu santral, Trakya ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın elektrik arz güvenliğine çok önemli bir katkı sağlayacak. Tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 2,5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim gücüne sahip. Bu, tek başına birçok ülkenin toplam tüketimine yakın bir kapasite” dedi.