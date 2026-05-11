Başkan Erdoğan: AB'nin savunma girişimlerine katılımımız müşterek menfaat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika’nın ticari ilişkilerden savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği’nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB’nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti" denildi.