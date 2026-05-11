CHP'de yaprak dökümü sürüyor! Burcu Köksal hakkında ihraç talebi! AK Parti'ye geçecek iddiaları kuvvetlendi
CHP’de yaşanan yaprak dökümü sürerken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken CHP’deki istifaların temel nedenleri arasında; genel merkezin yerel yönetimlere baskıcı tutumu, belediyelere yönelik ilgisizlik, iç eleştirilere tahammülsüzlük ve parti içi tasfiye süreci gösteriliyor.