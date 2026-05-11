MOSSAD'tan ateşkes raporu: İran ile savaş sürmeli

ABD-İran ateşkesinin ardından İsrail basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kanal 13’ün haberine göre MOSSAD, Netanyahu’ya sunduğu raporda ateşkes sürecinin ardından İsrail'in İran ile savaşa yeniden başlaması gerektiği ve Tahran rejiminin yıkılmasının hızlanacağı bilgisi yer aldı. A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programında söz konusu raporu değerlendiren Doç. Dr. Furkan Kaya ise bölgede kurulan stratejik denklemleri ve perde arkasındaki kirli planları tek tek anlattı.