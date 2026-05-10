Muhittin Böcek'ten adliyede ek ifade!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında sular durulmuyor. Tutuklu sanık Gökhan Böcek’in itirafçı olmasının ardından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Etkin Pişmanlık Yasası" kapsamında ifade vermek için adliyeye getirildi. CHP Genel Merkezi’ne uzanan 1 milyon euroluk rüşvet çarkı ve adaylık pazarlıkları, baba-oğulun itiraflarıyla gün yüzüne çıkıyor. Detayları A Haber Muhabiri İsmet Yerdelen Antalya'dan aktardı.