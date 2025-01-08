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Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı

Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 23:53
Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali kapsamında süslenen bir fil insanlara saldırdı. Fil saldırısı sonucu 1’i ağır toplam 17 kişi yaralandı. Pakkathu Sreekuttan adlı fil güçlükle kontrol altına alınırken, yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi. Filin insanlara neden saldırdığı henüz bilinmiyor. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, filin bir kişiyi hava kaldırarak yere fırlattığı görüldü.
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Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı
Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı
Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı
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