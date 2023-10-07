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Hamas’tan İsrail’e Aksa Tufanı operasyonu! Bölgede neler olacak? Filistin neden isyan etti?

A Haber
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Giriş: 07.10.2023 16:52
Son dakika haberleri… İsrail-Filistin gerilimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemiydeydi. Başkan Erdoğan taraflara itidal ve gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durma çağrısı yaptı. Peki bölgede neler oluyor? Çatışmalara nereye gider? Filistin neden isyan etti ve operasyonları başlattı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
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