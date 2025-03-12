Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı! 30 bin kişi risk altında

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da başkent Guatemala City'nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alan Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yaklaşık 300 ailenin tahliye edildiğini aktaran yetkililer bölgede ikamet eden 30 bin kişinin de risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

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