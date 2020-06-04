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George Floyd’un otopsi raporunda ilginç bir detay | Video
Son dakika haberi: ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd'un sonuçlanan otopsi raporunda Floyd’da koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği belirtildi.
ABD'nin Minneapolis kentinde geçen hafta öldürülen George Floyd'un ardından yapılan otopsi sonucunda ilginç bir detay ortaya çıktı.
Otopsiyi yapan ve raporu hazırlayan Dr. Andrew Baker, Floyd'da corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.
Dr. Baker, "Covid-19'un haftalar boyunca vücutta kaldığı biliniyor ve test sonucunda bunların semptomlarının gösterilmediğini tespit ettik.
George Floyd'un ölüm sebebi corona virüsüne bağlı sebepler değil" ifadesini kullandı.