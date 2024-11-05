Gallant görevden alındı! İşte yerine geçecek isim

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdiği öğrenildi. Gallant'ın yerine ise Dışişleri Bakanı İsrael Katz geleceği iddia edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu yayınladığı videolu mesajda ise, “Savunma Bakanı olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı size teşekkür etmek istiyorum. Son aylarda Savunma Bakanı ile aramızdaki güven kırıldı. Bu uçurumları kapatmak için birçok girişimde bulundum ama uçurumlar daha da genişlemeye devam etti. İsrail Devleti'nin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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