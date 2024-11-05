05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
Gallant görevden alındı! İşte yerine geçecek isim

Gallant görevden alındı! İşte yerine geçecek isim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 22:41
İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdiği öğrenildi. Gallant'ın yerine ise Dışişleri Bakanı İsrael Katz geleceği iddia edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu yayınladığı videolu mesajda ise, “Savunma Bakanı olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı size teşekkür etmek istiyorum. Son aylarda Savunma Bakanı ile aramızdaki güven kırıldı. Bu uçurumları kapatmak için birçok girişimde bulundum ama uçurumlar daha da genişlemeye devam etti. İsrail Devleti'nin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gallant görevden alındı! İşte yerine geçecek isim
Gallant görevden alındı! İşte yerine geçecek isim
Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri!
Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri!
ABD’de başkan nasıl seçiliyor? 270 delege şartı…
ABD’de başkan nasıl seçiliyor? 270 delege şartı…
Trump sandık başında!
Trump sandık başında!
ABD’de halk başkanlık seçimi için sandık başında!
ABD'de halk başkanlık seçimi için sandık başında!
ABD’de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devrede
ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devrede
ABD’de seçim sonuçlarına Hollywood yıldızları etki ediyor mu?
ABD'de seçim sonuçlarına Hollywood yıldızları etki ediyor mu?
ABD’de seçim süreci nasıl ilerliyor?
ABD’de seçim süreci nasıl ilerliyor?
Manipülasyon olmazsa Trump gelecek
"Manipülasyon olmazsa Trump gelecek"
Emlak krallığında Oval Ofis’e!
Emlak krallığında Oval Ofis'e!
Özel Harekat kapılarını A Haber’e açtı
Özel Harekat kapılarını A Haber’e açtı
ABD’de oy verme işlemi başladı
ABD’de oy verme işlemi başladı
Daha Fazla Video Göster