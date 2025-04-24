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Fransa’da lisede 4 öğrenciye bıçaklı saldırı: 1 öldü

Fransa’da lisede 4 öğrenciye bıçaklı saldırı: 1 öldü

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Giriş: 24.04.2025 18:39
Fransa’nın barısında yer alan Nantes kentinde bulunan bir lisede bıçaklı saldırı meydana geldi. Konuya ilişkin A Haber Muhabiri Ömer Aydın, telefonla bağlandığı canlı yayında olaya ilişkin önemli ayrıntılar verdi. Kentte 15 yaşındaki lise 1 öğrencisinin önce arkadaşlarıyla tartıştığını belirten Aydın, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öğrencinin arkadaşlarına bıçakla saldırdığını söyledi. Aydın, öğrencinin saldırısı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği 3 öğrencinin ise durumunun ağır olduğunu aktardı.
Fransa’da lisede 4 öğrenciye bıçaklı saldırı: 1 öldü
Fransa’da lisede 4 öğrenciye bıçaklı saldırı: 1 öldü
Fransa’da lisede 4 öğrenciye bıçaklı saldırı: 1 öldü
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