Fransa’da lisede 4 öğrenciye bıçaklı saldırı: 1 öldü

Fransa’nın barısında yer alan Nantes kentinde bulunan bir lisede bıçaklı saldırı meydana geldi. Konuya ilişkin A Haber Muhabiri Ömer Aydın, telefonla bağlandığı canlı yayında olaya ilişkin önemli ayrıntılar verdi. Kentte 15 yaşındaki lise 1 öğrencisinin önce arkadaşlarıyla tartıştığını belirten Aydın, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öğrencinin arkadaşlarına bıçakla saldırdığını söyledi. Aydın, öğrencinin saldırısı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği 3 öğrencinin ise durumunun ağır olduğunu aktardı.