Fransa'da kritik seçim! İkinci tur bugün

Fransa, tarihinde ilk kez aşırı sağın iktidarın kapısına dayandığı tarihi seçimin ikinci turu için sandık başında. Cumhurbaşkanı Macron'un partisi ve sol bloktan ise aşırı sağa karşı iş birliği var. A Haber muhabiri Ömer Aydın son gelişmeleri aktardı.

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