Fransa'da koronavirüs (coronavirus) tedavisiyle ilgili umut veren çalışma! İlaç bulundu mu? |Video

Fransa'da koronavirüs (coronavirus) tedavisiyle ilgili umut veren çalışma! İlaç bulundu mu? Dünyada hızla yayılan ve 15 binden fazla insanın hayatının kaybettiği ölümcül virüs ile ilgili ülkeler ilaç ve aşı bulma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Fransa'dan umut veren bir açıklama geldi. Fransızlar daha önce sıtma hastalığını tedavisinde kullanılan ilaç üzerinde yoğunlaştılar. Son duruma ait detaylar haberimizde...