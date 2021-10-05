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Fransa'da kilisenin çocuk istismarı raporlarda

A Haber
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Giriş: 05.10.2021 12:28
Kanada'nın ardından bu kez Fransa, katolik kilisesinde yaşanan çocuk istismarı vakaları ile sarsıldı. Fransa'da katolik kilisesinde çocuk istismarını araştıran bağımsız bir komisyonun raporunda, 3 binden fazla kilise görevlisinin çocukları istismar ettiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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