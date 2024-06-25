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Fransa, Yeni Kaledonyalı liderleri tutukladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 16:10
Güncelleme:25.06.2024 16:10
Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki sömürgesi Yeni Kaledonya'da, siyasi liderlerin 13 Mayıs'tan bu yana anayasal reform karşıtı protestoları organize ettikleri suçlamasıyla tutuklanmalarına tepki olarak Ada’da başlayan kundaklama ve şiddet olayları devam ediyor.
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