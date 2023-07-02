Fransa sokakları alevlere teslim! Afrika'nın diyetini ödüyorlar...Macron hükümeti olayları bastırabilecek mi?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açması sonrası 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücünün ölmesinin ardından ülke genelinde protestolarda altıncı güne girildi. Geride kalan günlerde 871 nokta kundaklanırken yüzlerce otomobil de göstericiler tarafından yakıldı. A Haber ekranlarına konuk olan Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker, Fransa'da yaşanan olayları değerlendirirken "Fransa, Afrika'nın diyetini ödüyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...