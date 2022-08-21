Finlandiya Başbakanı uyuşturucu mu kullandı?

Avrupa ülkeleri parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i konuşuyor. Dans ettiği görüntülerin sızdırılmasının ardından bu kez Finlandiya Başbakanının uyuşturucu kullanıp kullanmadığı yeni bir tartışma konusu. Detayları Gazeteci Mehmet Çek aktardı.