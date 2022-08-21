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Finlandiya Başbakanı uyuşturucu mu kullandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 16:54
Avrupa ülkeleri parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i konuşuyor. Dans ettiği görüntülerin sızdırılmasının ardından bu kez Finlandiya Başbakanının uyuşturucu kullanıp kullanmadığı yeni bir tartışma konusu. Detayları Gazeteci Mehmet Çek aktardı.
Finlandiya Başbakanı uyuşturucu mu kullandı?
Finlandiya Başbakanı uyuşturucu mu kullandı?
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