İki ABD askeri vuruldu: Beyaz Saray kapatıldı

ABD’de başkent Washington’ı alarma geçiren bir silahlı saldırı yaşandı. Beyaz Saray yakınlarında konuşlu bir grup Ulusal Muhafız, kurşunların hedefi oldu. Saldırıda iki asker ağır yaralandı, Beyaz Saray ve çevresindeki binalar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Çıkan çatışmada vurulan saldırgan ise ağır yaralı olarak yakalandı.

