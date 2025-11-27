Trump-Selman görüşmesinde gerilim iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinin göründüğü kadar olumlu bir havada geçmediği ortaya çıktı. ABD medyasının haberine göre Trump Selman'dan İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini istedi. Ancak Selman'ın bunu kabul etmemesi gerilime yol açtı.

