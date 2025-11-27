27 Kasım 2025, Perşembe

5 dakikalık görüşme basına nasıl sızdı?
5 dakikalık görüşme basına nasıl sızdı?

5 dakikalık görüşme basına nasıl sızdı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 09:42
Güncelleme:27.11.2025 09:42
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Rusya lideri Putin'in yardımcısı Ushakov arasındaki telefon görüşmesinin notları basına sızdı. O görüşmede Witkoff, Putin'in telefonda Trump'ı övmesini tavsiye etti. Görüşmede ayrıca Witkoff, Putin'e büyük saygı duyduğunu da söyledi. Gazze benzeri bir planın Ukrayna için de yapılabileceğini söyledi. Görüşmenin detaylarının basında yer almasının ardından ABD Başkanı Trump Witkoff'a destek çıktı. ''Yapması gerekeni yapmış'' dedi.
