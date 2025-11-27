5 dakikalık görüşme basına nasıl sızdı?

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Rusya lideri Putin'in yardımcısı Ushakov arasındaki telefon görüşmesinin notları basına sızdı. O görüşmede Witkoff, Putin'in telefonda Trump'ı övmesini tavsiye etti. Görüşmede ayrıca Witkoff, Putin'e büyük saygı duyduğunu da söyledi. Gazze benzeri bir planın Ukrayna için de yapılabileceğini söyledi. Görüşmenin detaylarının basında yer almasının ardından ABD Başkanı Trump Witkoff'a destek çıktı. ''Yapması gerekeni yapmış'' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN