FDA onay verdi! Cüceliğin çaresi bulundu: Senede 1,6 cm uzatıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), çocukların boyunu uzattığı kanıtlanan ilk cücelik aşısına onay verdi. BioMarin Pharmaceutical’in geliştirdiğini Voxzogo isimli aşı, cücelikle sonuçlanan ve ciddi tıbbi komplikasyonlara sebep olabilen ender bir genetik bozukluk olan akondroplaziyi hedef alıyor. Senede 1,6 cm uzama şansı sunan aşının fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

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