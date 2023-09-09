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Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada

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Giriş: 09.09.2023 08:24
Güncelleme:09.09.2023 08:24
Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti. Marakeş şehri yakınlarında meydana gelen depremde büyük panik yaşandı.
Fas’ta panik anları kamerada
Fas'ta panik anları kamerada
Fas’taki depreme yayın sırasında yakalandı
Fas'taki depreme yayın sırasında yakalandı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem!
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem!
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