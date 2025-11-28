Avrupa’da zorunlu askerlik tartışması! Almanya asker arayışında

Avrupa'daki savaş endişesi her geçen gün büyüyor. Fransa ve Almanya gönüllük esasına dayanan yeni bir askerlik modeli üzerinde çalışıyor. Amerikan medyası ise Berlin'in bin 200 sayfadan oluşan savaş planlarını yayınladı. Söz konusu planlara göre olası bir Rusya savaşında 800 bin NATO askeri Almanya'ya gelecek ancak en büyük endişe alt yapı yetersizlikleri ve yaşlanan ulaşım ağı.

