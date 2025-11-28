Elleri havada Filistinliler böyle infaz edildi

28 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 28.11.2025 10:09
İşgal altındaki Filistin topraklarında terör estirmeye devam eden İsrail'in, kan donduran bir savaş suçu daha belgelendi. Batı Şeria'da bir binayı kuşatan İsrail askerleri, elleri havada teslim olan iki Filistinliyi sokak ortasında infaz etti. Görüntüler küresel çapta infiale yol açarken tepkilerin hedefindeki İsrail'den itiraf gibi bir savunma geldi. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, "Asker kendilerinden bekleneni yaptılar." dedi.
