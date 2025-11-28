ABD’den Venezuela’ya uyarı: Yakında başlıyoruz

28 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 09:15
ABD-Venezuela geriliminin gölgesindeki Karayipler'de eller tetikte. Amerikan ordusu bölgeye yığınak yapmayı sürdürürken tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseldi. Venezuela'yı bir kez daha tehdit eden ABD Başkanı Trump, "Karadan müdahale yakın" dedi. Beyaz Saray'ın terörist ilan ettiği Venezuela lider Maduro ise, ABD'ye meydan okudu.
