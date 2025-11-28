ABD’den Venezuela’ya uyarı: Yakında başlıyoruz

ABD-Venezuela geriliminin gölgesindeki Karayipler'de eller tetikte. Amerikan ordusu bölgeye yığınak yapmayı sürdürürken tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseldi. Venezuela'yı bir kez daha tehdit eden ABD Başkanı Trump, "Karadan müdahale yakın" dedi. Beyaz Saray'ın terörist ilan ettiği Venezuela lider Maduro ise, ABD'ye meydan okudu.

