27 Kasım 2025, Perşembe
ABD saldırısı ile Trump'a gözdağı mı? En sıcak bilgiler A Haber'de
ABD'de 2 askerin vurulmasının ardından Beyaz Saray üst düzey alarma geçti. Şoke eden saldırıda ise şüpheli ağır yaralı ve gözaltında. Birçok soru işaretini beraberinde getiren saldırının arkasında kimin olduğu ise henüz bilinmiyor. A Haber saldırıya dair en çarpıcı bilgileri paylaşıyor. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz saldırıda MOSSAD'ın etkili olduğunu belirterek " Bu bir gözdağı diye düşünüyorum kısacası ben. Donald Trump'a bir gözdağı. Nereden mi? En azından bana ulaşan bilgilere göre İsrail MOSSAD aracılığıyla bir gözdağı verilmek istendi." dedi.