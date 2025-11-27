Maduro ABD tehditlerini kınadı arabayla sokaklarda gezdi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya "diyaloğa hazırım" dese de sahada farklı bir mesaj veriyor. ABD ordusuna ait askeri uçak ve helikopterler, Porto Riko'da gövde gösterisi yaptı. Porto Riko'nun komşu ülkesi Dominik Cumhuriyeti de uyuşturucuyla mücadele için ABD'ye sınırlı erişim izni verdi. Venezuela lideri Maduro ise "Her şey yolunda" mesajıyla Caracas sokaklarında araçla tur attı.

