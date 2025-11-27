27 Kasım 2025, Perşembe

Sri Lanka’da sel ve toprak kayması: 31 ölü, 14 kayıp

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 16:07
Sri Lanka'nın bazı bölgelerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Evler, tarlalar ve yollar sular altında kaldı. Kaya parçaları ve ağaçların raylara düşmesi sonucu tren seferleri durduruldu. Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, 31 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi. Ölümlerin 16'sının ülkenin orta kesimindeki Badulla'nın çay yetiştirilen dağlık bölgelerinde evlerin toprak altına kalmasıyla yaşandığı aktarıldı. Nuwara Eliya'da da 4 kişi toprak altına kalarak yaşamını yitirdi. Heyelanlarda yaklaşık 400 ev hasar görürken, bin 100'den fazla aile geçici barınaklara yerleştirildi. Nehirlerde su seviyelerinin yükseldiği belirterek alçak bölgelerde yaşayanların daha yüksek yerlere geçmesi yönünde uyarıda bulunuldu.
