ABD'de dinleme skandalı! Witkoff'un telefonunu kimler dinledi?
ABD'de dinleme skandalı! Witkoff'un telefonunu kimler dinledi?

ABD’de dinleme skandalı! Witkoff'un telefonunu kimler dinledi?

Giriş: 27.11.2025 15:32
ABD, Steve Witkoff'un Ruslarla yaptığı görüşmenin basına nasıl sızdığı sorusuna yanıt arıyor. Wall Street Jorunal'ın haberine göre Trump yönetimi Avrupa merkezli bir istihbarat örgütünün dinlemeyi yaptığı görüşünde. Ancak Trump'ın Rusya politikasından memnun olmayan yönetim içerisinden ve CIA'den bazı isimlerin de sızıntıyı gerçekleştirme ihtimali tartışılıyor.
