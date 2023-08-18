Fanatik Yahudi, Filistinli çocuğa saldırdı! Filistinli çocuğu ezmeye çalıştı

İşgal altındaki Kudüs'te, Filistinlere yönelik baskı ve zulmün ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de fanatik bir Yahudi, elektrikli bisikleti ile bir Filistinli çocuğu ezmeye çalıştı.

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