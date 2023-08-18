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Fanatik Yahudi, Filistinli çocuğa saldırdı! Filistinli çocuğu ezmeye çalıştı

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Giriş: 18.08.2023 08:26
Güncelleme:18.08.2023 08:30
İşgal altındaki Kudüs'te, Filistinlere yönelik baskı ve zulmün ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de fanatik bir Yahudi, elektrikli bisikleti ile bir Filistinli çocuğu ezmeye çalıştı.
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