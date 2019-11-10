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10.11.2019

Evanjelistlerin PYD/PKK ile kirli ortaklığı!

PYD/PKK'lı teröristler, Evanjelist Hristiyanlarla işbirliği yapıyor. Misyonerlik faaliyetleri yürüten sözde bir yardım kuruluşu, teröristleri zırhlı araçlarla tahliye ediyor. O kuruluşun başındaki isim de Evanjelist David Eubank. Eubank'ın örgüt elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ile olan yakınlığı da fotoğraflarla kanıtlanıyor.

PKK/PYD terör örgütüne bir destek de Türkiye karşıtlığı ile bilinen batılı misyoner bir örgütten geldi.

Bu kez kirli planın başrolünde Hristiyan evanjelist 'Free Burma Rangers' isimli kuruluş var.

Amerikalı Envajelistlerin Myanmar'da kurduğu sözde kuruluş, faaliyetlerini Irak ve Suriye'ye kadar genişletmiş halde...

Kuruluşun gerçek yüzünü görmek için internet sitesine bakmak bile yeterli.

Sitede, Türkiye karşıtı sayısız yalan haber yer alıyor. PYD/PKK'lı teröristler ise 'masum' gibi gösterilmeye çalışılıyor.

Yani kuruluşun, terör örgütü ile olan bağı açık bir şekilde ortada. Sözde yardım derneğinin başında ise Evanjelist David Eubank var.

PEKİ EUBANK KİMDİR?

PYG/PKK'nın ele başlarından kırmızı bültenle aranan Ferhat Abdi Şahin, Evanjelist David Eubank'e ödül veriyor. Burada da,
örgütün bir terörist için düzenlediği cenaze töreninde boy gösteriyor.

Dahası da var...

Free Burma Rangers isimli sözde insani yardım örgütü, Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerle işte böyle görüntülenmişti.

Teröristler, zırhlı ambulanslarla bölgeden uzaklaştırılıyordu.

Sözde kuruluşun başındaki David Eubank, ABD Özel Kuvvetleri'nde eğitim almıştı. Daha sonra ordudan ayrılan Eubank, Evanjelist Hristiyanların misyonerlik faaliyetlerine Free Burma Rangers'ı kurarak dahil oldu.

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