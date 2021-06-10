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Esad rejimi İdlib'i havadan ve karadan vurdu! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Suriye'de Esad rejimi, İdlib kırsalını hava saldırısı ve topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Ablin ve Cebel Zaviye köyünde 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.
Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yaralıları bölgedeki hastaneye kaldırdı.