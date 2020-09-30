Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada! “Bizi burada yalnız bıraktılar”

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısının ardından, Azerbaycan ordusu saldırılara karşılık verdi. Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin, “Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin" çığlıkları kameraya yansıdı.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan sınırına yönelik düzenlediği saldırıların ardından Azerbaycan ordusu, karşılık verdi.

Azerbaycan medyası tarafından servis edilen haberde, Azerbaycan ordusunun açtığı ateş altında kalan Ermeni askerlerinin, "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı an kameraya yansıdı.