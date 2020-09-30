30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada! “Bizi burada yalnız bıraktılar”

Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada! “Bizi burada yalnız bıraktılar”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2020 01:21
Güncelleme:30.09.2020 01:27
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısının ardından, Azerbaycan ordusu saldırılara karşılık verdi. Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin, “Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin" çığlıkları kameraya yansıdı.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan sınırına yönelik düzenlediği saldırıların ardından Azerbaycan ordusu, karşılık verdi.

Azerbaycan medyası tarafından servis edilen haberde, Azerbaycan ordusunun açtığı ateş altında kalan Ermeni askerlerinin, "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı an kameraya yansıdı.

Ermenistan askerinin cephede ağladığı an!
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an!
İran'dan Ermenistan'a 'askeri destek' açıklaması
İran'dan Ermenistan'a 'askeri destek' açıklaması
Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması
Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması
Kuveyt Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah öldü
Kuveyt Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah öldü
Uçan doktor!
Uçan doktor!
Ermeni askerleri mevzilerden kaçıyor!
Ermeni askerleri mevzilerden kaçıyor!
Ermenistan Azeri gazetecilere kuşun yağdırdı
Ermenistan Azeri gazetecilere kuşun yağdırdı
Ermenistan'dan “silahlı papaz” paylaşımı
Ermenistan'dan “silahlı papaz” paylaşımı
'Protestoları Soros destekliyor' iddiası
'Protestoları Soros destekliyor' iddiası
Ağrıları dahil her şeyi çekiyor
Ağrıları dahil her şeyi çekiyor
Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı!
Çok acı görüntü! 1 ölü 2 yaralı
Çok acı görüntü! 1 ölü 2 yaralı
Daha Fazla Video Göster