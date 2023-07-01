Elon Musk ve Mark Zuckerberg’e gladyatörlerin ölüm arenası! Tarihi Kolezyum kafes dövüşüne mi sahne olacak?

Dünyanın en zenginleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü için İtalya hükümetinin gladyatörlere yakışır şekilde Kolezyum'da karşılaşma teklif ettiği iddia edilmişti. Ancak İtalya Kültür Bakanlığı'ndan buna yalanlama geldi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı ayrıntıları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN