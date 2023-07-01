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Elon Musk ve Mark Zuckerberg’e gladyatörlerin ölüm arenası! Tarihi Kolezyum kafes dövüşüne mi sahne olacak?

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 11:48
Dünyanın en zenginleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü için İtalya hükümetinin gladyatörlere yakışır şekilde Kolezyum'da karşılaşma teklif ettiği iddia edilmişti. Ancak İtalya Kültür Bakanlığı'ndan buna yalanlama geldi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı ayrıntıları aktardı.
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