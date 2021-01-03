Elon Musk neden çip yerleştirmek istiyor? Musk'ın Neuralink açıklamaları A Haber ekranlarında

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk'ın son projesi insan beynine çip takmak. Elon Musk düzenlediği etkinlikte insan beynine yerleştirmeyi planladığı çipe dair detaylar verdi. Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek. İşte Elon Musk'ın projesinin detayları...

Elon Musk'ın hayalini kurduğu bir teknoloji gerçeğe dönüşüyor. İnsan beyni ile bilgisayar ortamını tek potada buluşturan Neuralink, belki de insanlık tarihinin seyrini dahi değiştirebilecek bir buluş olacak.

SON NOKTA

İnsan beyninin dijital ortama aktarılması fikri aslında yeni değil; uzun bir zamandır da bilim insanları bu konuda çeşitli deneyler yaptılar. Ancak Neuralink, bu işin geldiği son nokta olma özelliğine sahip; zira Musk bu kavramı ticari forma getiren bir şirketin başında bulunuyor.

İŞİTME CİHAZINA BENZİYOR

Neuralink, pek çok açıdan insanlık için önemli bir buluş olacak. İşitme cihazına benzeyen bir tasarıma sahip olan ürün, 23 mm çapında ve 8 mm kalınlığında bulunuyor.

24 SAATLİK BATARYA

Takıldığında 24 saat boyunca bataryası bitmiyor. Takılan her bir cihazın üzerinde 1024 adet elektrot bulunuyor.

İNCE BİR YAPIYA SAHİP

Bu elektrotların beyne ulaşan kabloları ise saç telinden dahi ince bir yapıya sahip. Sıcaklık ölçümü yapabilen bu teknoloji, basınç değerlerini de analiz edebilme yeteneğine sahip.

DAKİKALAR İÇİNDE...

Neuralink teknolojisinin beyin ile bağlantısının sağlanması için cerrahi bir operasyon gerekiyor. Ancak bu operasyon, göz ameliyatları kadar basit ve dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

ANESTEZİ GEREKMİYOR

Cihazın takılması sırasında, yani operasyon esnasında anestezi gerekmiyor, yani kişi bilinci açık bir şekilde operasyon sürecini geçiriyor. Cihaz olabildiğince küçük bir yapıda; dolayısıyla uzun ve karmaşık kablolar, büyük sensörler bulunmuyor.

Neuralink, basitçe internete bağlanabilen her türlü elektronik aletin beyin sinyalleri, yani düşünceler ile kontrol edilmesini sağlıyor.