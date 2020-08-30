Elon Musk'tan olay yaratan tanıtım! İnsan beyni 'hack'lenecek! Yaptığı teknoloji hamleleriyle tüm dikkatleri her zaman üzerinde toplayan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, çığır açacak yeni bir ürününü tanıttı. Musk'ın insan beyni ile bilgisayarı bir araya getiren özel çipi, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü çip, takıldığı insan beyninin 'hack'lenmesi ortaya çıkarabilir. Giriş Tarihi: 30.08.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 08:33
İnternet üzerinden yapılan canlı yayında duyurulan Neuralink, mikroçip ile beynin takibi ve kontrolünü temel alıyor. Kafa derisinin içine yerleştirilen çip, oldukça minik bir tasarıma sahip. Saç telinden de ince kablolarla beyne implant edilen Neuralink, anestezi uygulanmadan minik bir operasyonla kullanıcıya takılabiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çipin takılmasıyla birlikte beyindeki sinyaller bu çipe iletiliyor ve diğer elektronik cihazların anlayabileceği, algılayabileceği bir sinyale dönüştürüyor. Bu sayede eyleme geçmemiş düşünceler beyin sinyallerine dönüşürken, bu sinyaller de doğrudan takılan bu çipe aktarılıyor. Çipin takılma operasyonunu ise Neuralink ameliyat robotu üstleniyor. Kafa derisini kaldırıp çipi yerleştiren robot, operasyonu kısa sütede tamamlayabiliyor.
DOMUZLARDA TEST EDİLDİ
Neuralink projesinin deneklerinden biri domuz oldu. Yapılan yayında çipin takıldığı domuzun beyninin sinyalleri ekrana aktarıldı ve bu sinyaller takip edildi. Sonrasında çipin domuzdan çıkarılmasıyla domuzda herhangi bir davranış değişikliğinin olmadığı görüldü.
MUSK'IN ÇİPİNDEN KORKMALI MIYIZ?
Davranışa geçmeyen düşünceler analiz edilebildiğinden bu verilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali, her düşüncenin kayıt altına alınması gibi bir durum olabilir.
Domuz üzerinde yapılan testlerde sorun görülmese de insan üzerinde yapılan operasyonda yan etkisinin olabilme ihtimali bulunuyor. Beyin ile bilgisayar arasındaki bağlantının ters yönde yapılabilme olasılığı bulunuyor. Böylece beyne uzaktan müdahaleyi yani beynin 'hack'lenmesi ortaya çıkarabilir. İŞLEM NASIL YAPILIYOR?
Operasyonu Neuralink ameliyat robotu gerçekleştirecek.
Kafa derisinin küçük bir bölümünü kaldırarak çipi yerleştirecek. Çipin saç telinden de ince olan elektrotları beyne implant edilecek. Son olarak kafa derisi tekrar yerine dikilecek. Operasyon sırasında bireye anestezi uygulanmasına gerek olmayacak Çipin takılma işlemi kısa sürede tamamlanabilecek