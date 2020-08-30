Elon Musk'tan olay yaratan tanıtım! İnsan beyni 'hack'lenecek!

MUSK'IN ÇİPİNDEN KORKMALI MIYIZ?

Davranışa geçmeyen düşünceler analiz edilebildiğinden bu verilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali, her düşüncenin kayıt altına alınması gibi bir durum olabilir.

Domuz üzerinde yapılan testlerde sorun görülmese de insan üzerinde yapılan operasyonda yan etkisinin olabilme ihtimali bulunuyor.

Beyin ile bilgisayar arasındaki bağlantının ters yönde yapılabilme olasılığı bulunuyor.

Böylece beyne uzaktan müdahaleyi yani beynin 'hack'lenmesi ortaya çıkarabilir.