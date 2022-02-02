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Ekvador'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

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Giriş: 02.02.2022 10:04
Son dakika haberi... Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı, 47 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları itfaiye, asker ve polis ekipleri eşliğinde kapsamlı bir şekilde yürütülüyor.
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