02 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ekvador'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi
Son dakika haberi... Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı, 47 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları itfaiye, asker ve polis ekipleri eşliğinde kapsamlı bir şekilde yürütülüyor.