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Dürzi isyanı İsrail planının ilk aşaması mı?

Dürzi isyanı İsrail planının ilk aşaması mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.08.2025 05:42
Güncelleme:04.08.2025 05:44
Suriye’nin Süveyda kentinde başlayan Dürzi-Bedevi aşiretleri arasında çatışmalar ateşkes sağlanmasına rağmen devam ediyor. İsrail, Dürziler kullanarak bölgede saldırılara destek verirken Suriye’de neler oluyor? Netanyahu’nun hedefi Şam yönetimi mi? Süveyda’daki son durum nedir? Uzman isimler A Haber’de sürece yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
Dürzi isyanı İsrail planının ilk aşaması mı?
Dürzi isyanı İsrail planının ilk aşaması mı?
Dürzi isyanı İsrail planının ilk aşaması mı?
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