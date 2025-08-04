04 Ağustos 2025, Pazartesi
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Dürzi isyanı İsrail planının ilk aşaması mı?
Suriye’nin Süveyda kentinde başlayan Dürzi-Bedevi aşiretleri arasında çatışmalar ateşkes sağlanmasına rağmen devam ediyor. İsrail, Dürziler kullanarak bölgede saldırılara destek verirken Suriye’de neler oluyor? Netanyahu’nun hedefi Şam yönetimi mi? Süveyda’daki son durum nedir? Uzman isimler A Haber’de sürece yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.