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CNN International yazdı: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CNN International yazdı: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

CNN International, dünyanın en fazla uluslararası uçuş bağlantısı sunan havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'nın yükselişini mercek altına aldı. Londra Heathrow'u geride bırakan dev tesisin Manhattan'dan büyük yüzölçümü, eş zamanlı üç pist operasyonu ve Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağına dikkat çekildi. Haberde, İstanbul Havalimanı'nın önümüzdeki yıllarda rakiplerinin ulaşmakta zorlanacağı bir konuma gelebileceği değerlendirmesi öne çıktı.

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