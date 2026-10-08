Avrupa'da eğitim krizi! Tansiyon yüksek öğrenciler sokaklarda

Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim sisteminde yaşanan yapısal sorunlar, öğretmen açığı, fahiş maliyetler ve kalabalık sınıflar öğrencileri sokağa döktü. Fransa'da fitili ateşlenen protestolar kısa sürede Belçika ve İtalya'ya sıçrarken, meydanlarda polis ile öğrenciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Avrupa genelinde dalga dalga yayılan öğrenci eylemlerini ve hükümetlerin attığı adımları Roma'dan canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.