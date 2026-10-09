New York'ta ICE ajanı göçmeni vurdu! Araçta 5 yaşında çocuk vardı, protestolar başladı

ABD'nin New York kentinde ICE ajanlarının düzenlediği göçmenlik operasyonunda 28 yaşındaki bir kişi boynundan vurularak yaralandı. Araçta 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu olayın ardından protestolar başladı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Başkan Donald Trump'tan kentteki ICE operasyonlarını durdurmasını isteyeceğini açıklarken, Vali Kathy Hochul federal makamlardan şeffaflık talep etti. FBI olayla ilgili soruşturma başlattı.