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Buzdan heykellerle masalsı bir dünya: Harbin’de festival coşkusu

Buzdan heykellerle masalsı bir dünya: Harbin’de festival coşkusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 19:14
Çin’in kuzeyindeki Harbin şehri, bu yıl da Uluslararası Buz ve Kar Festivali ile dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar ve turistleri ağırlıyor. Sibirya soğuklarının etkisiyle eksi 30 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarına rağmen, festival alanında rengarenk bir atmosfer hâkim. Devasa buzdan heykeller ve şatolarla süslenen Harbin, ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Buzdan yapılan sanat eserleri, dünyanın dört bir yanından gelen heykeltıraşların yeteneklerini sergilediği büyüleyici bir platforma dönüşüyor. Festival, yalnızca sanatseverlere değil, kış sporları ve konserlerle eğlenceli vakit geçirmek isteyen her yaştan misafire unutulmaz anlar yaşatıyor. 5 Şubat’a kadar kapılarını açık tutan bu masalsı festival, sanat, kültür ve eğlenceyi bir araya getirerek ziyaretçilerini adeta bir rüyaya davet ediyor.
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Buzdan heykellerle masalsı bir dünya: Harbin’de festival coşkusu
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