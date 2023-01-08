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Brezilya'da ortalık karıştı! Binlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı

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Giriş: 08.01.2023 23:17
Brezilya'da 30 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak’ta yemin etmesinin ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri başkent Brasilia’da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Ulusal Kongre’nin içine girerken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İşte detaylar...
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