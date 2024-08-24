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Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü

Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 14:13
Güncelleme:24.08.2024 14:14
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yayılan orman yangınları nedeniyle 30 şehirde yüksek alarm durumuna geçildi, alevlere müdahale eden 2 kişi hayatını kaybetti.
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