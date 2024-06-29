Bolivya’da darbe engellendi

Neredeyse her yıl askeri darbelere sahne olan Bolivya'da bir darbe girişimi daha püskürtüldü. Başkan Erdoğan gibi Bolivya Devlet Başkanı da ulusa seslendi, halk darbecileri bertaraf etti. Peki darbenin arkasındaki güç ve nihai hedef neydi? Bolivya'daki darbenin perde arkasına ve Türkiye'nin darbeye karşı koymada nasıl bir rol model olduğuna haberimizde bakıyoruz.