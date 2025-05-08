08 Mayıs 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Bilal Camii'ne saldırı sonrası ilk yayın A Haber'de
Bilal Camii’ne saldırı sonrası ilk yayın A Haber’de

Bilal Camii'ne saldırı sonrası ilk yayın A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2025 03:53
Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği saldırılarda Keşmir'de bulunan Bilal Camii'ne hava saldırısında ağır hasar aldı. Caminin imamı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 12 bölge hedef alındı. A Haber muhabiri Fakhur Rahman Muzafferabad'ta bulunan Bilal Camii'nin son durumunu yerinde görüntüledi.
Bilal Camii’ne saldırı sonrası ilk yayın A Haber’de
Bilal Camii’ne saldırı sonrası ilk yayın A Haber’de
Bilal Camii'ne saldırı sonrası ilk yayın A Haber'de
Paris’te Şara-Macron zirvesi
Paris'te Şara-Macron zirvesi
Putin Maduro ile bir araya geldi
Putin Maduro ile bir araya geldi
Schengen vizesinde kapasite artacak
Schengen vizesinde kapasite artacak
Vatikan’da tarihi anlar: Yeni Papa bugün seçilecek!
Vatikan'da tarihi anlar: Yeni Papa bugün seçilecek!
Yarım tonluk Sovyet kapsülü dünyaya düşecek
Yarım tonluk Sovyet kapsülü dünyaya düşecek
İngiltere çıktığı bölgelerde kriz bıraktı
İngiltere çıktığı bölgelerde kriz bıraktı
Rusya’dan Kiev’e saldırı: 2 ölü!
Rusya'dan Kiev'e saldırı: 2 ölü!
A Haber Keşmir’den canlı yayında
A Haber Keşmir’den canlı yayında
İki ülkenin askeri güç karşılaştırması
İki ülkenin askeri güç karşılaştırması
Çatışmaya Rusya ne dedi?
Çatışmaya Rusya ne dedi?
Pakistan’da şu an neler oluyor?
Pakistan’da şu an neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster