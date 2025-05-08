08 Mayıs 2025, Perşembe
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Bilal Camii'ne saldırı sonrası ilk yayın A Haber'de
Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği saldırılarda Keşmir'de bulunan Bilal Camii'ne hava saldırısında ağır hasar aldı. Caminin imamı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 12 bölge hedef alındı. A Haber muhabiri Fakhur Rahman Muzafferabad'ta bulunan Bilal Camii'nin son durumunu yerinde görüntüledi.