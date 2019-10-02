BBC muhabiri Henna Yusuf'un sır ölümü! BBC neyi örtbas etmek istiyor? | Video

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda vahşice öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Kaşıkçı cinayetindeki sır perdesi tam olarak aralanamamışken bir acı haber de İngiltere’den geldi. Medya dünyası Somali asıllı BBC muhabiri Henna Yusuf'un ani ölümüyle bir kez daha sarsıldı. İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin başarılı haber muhabiri Hanna Yusuf'un ani ölümünün üzerinden günler geçti. Ancak Yusuf'un ölüm sebebi hala açıklanmadı. Cesur gazetecinin yaptığı haberler göz önüne alınınca şüpheli ölüm akıllarda soru işaretlerine neden oldu.











