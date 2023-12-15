15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Bakan Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! Gazze Temas Grubu savaşın bitmesi için temaslarda bulunacak

Bakan Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! Gazze Temas Grubu savaşın bitmesi için temaslarda bulunacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2023 15:35
Türkiye'nin girişimleriyle oluşturulan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu Oslo'da üst düzey temaslarda bulunuyor. Peki, temas grubunun görüşmeleri nasıl sonuç veriyor? Fransa'dan A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Irak’ta 10 yıl sonra yerel seçim!
Irak'ta 10 yıl sonra yerel seçim!
Hakan Fidan’dan Gazze diplomasisi!
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi!
Bulundukları odaya el bombası attı
Bulundukları odaya el bombası attı
İran’da karakola saldırı: 11 ölü
İran'da karakola saldırı: 11 ölü
Katliamın gölgesinde 10. Cuma
Katliamın gölgesinde 10. Cuma
Gazze elit manganın mezarı oldu
Gazze elit manganın mezarı oldu
Blınken nasıl ABD Dışişleri Bakanı oldu?
Blınken nasıl ABD Dışişleri Bakanı oldu?
ZARA’ya unutulmayacak Gazze dersi!
ZARA’ya unutulmayacak Gazze dersi!
ABD’nin ezber bozan İsrail mesajları!
ABD'nin ezber bozan İsrail mesajları!
İngiltere’den radikal karar!
İngiltere'den radikal karar!
Yahudi senatörden İsrail isyanı!
Yahudi senatörden İsrail isyanı!
İngiltere’nin göçmen kampı: Ruanda
İngiltere'nin göçmen kampı: Ruanda
Daha Fazla Video Göster